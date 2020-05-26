تسريب فيديو لرفيق بوبكر يسب الدين يثير سخط المغاربة

هبة بريس – الرباط

آثار الفنان المغربي رفيق بوبكر، سخط وغضب المغاربة، إثر تسريب شريط فيديو ظهر فيه يسب الدين بألفاظ قدحية وكلمات نابية.

وظهر الممثل المغربي، في الفيديو الذي تبين أنه تم تسريبه من مجموعة “فيسبوكية” خاصة، مخمورا ويسب المساجد ويستهزء بالصلاة والعبادة مستعملا ألفاظ نابية.

حديث بوبكر، في الفيديو الذي يجهل زمانه وظروف تسريبه أثار غضب عدد من المغاربة الذين طالبوا الجهات المعنية بتوقيفه ومحاكمته بتهمة سب المقدسات.

وفي نفس السياق، طالب النشطاء، المصالح الأمنية بفتح تحقيق والكشف عن هوية مسرب الفيديو ومحاكمته أيضا، على غرار محاكمة مسرب فيديو “البشير السكيرج”.

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