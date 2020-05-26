تسريب فيديو لرفيق بوبكر يسب الدين يثير سخط المغاربة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

آثار الفنان المغربي رفيق بوبكر، سخط وغضب المغاربة، إثر تسريب شريط فيديو ظهر فيه يسب الدين بألفاظ قدحية وكلمات نابية.

وظهر الممثل المغربي، في الفيديو الذي تبين أنه تم تسريبه من مجموعة “فيسبوكية” خاصة، مخمورا ويسب المساجد ويستهزء بالصلاة والعبادة مستعملا ألفاظ نابية.

حديث بوبكر، في الفيديو الذي يجهل زمانه وظروف تسريبه أثار غضب عدد من المغاربة الذين طالبوا الجهات المعنية بتوقيفه ومحاكمته بتهمة سب المقدسات.

وفي نفس السياق، طالب النشطاء، المصالح الأمنية بفتح تحقيق والكشف عن هوية مسرب الفيديو ومحاكمته أيضا، على غرار محاكمة مسرب فيديو “البشير السكيرج”.

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‫9 تعليقات

  1. ومن يكون هذا التافه حتى يعطى له شرف المحاكمة ،أنه لا يليق حتى أن يكون “سراق الزيت” في اوسخ المراحيض. المحكمة أشرف من أن يذخلها هذا النتن. اما دين الله ورسوله فقد عاشا لاربعة عشرة قرنا وأعطو للانسانية دروسا استفادت منها الانسانية جمعاء.

  2. ماذا تنتظرون من أمثال هذآ الشخص الذي يعيش عالة على الشعب المغربي.

  3. الحرية الدينية ام الحريات الفردية.امر يهمه شخصيا وما شاننا نحن بل النحن هنا غير واردة.

  4. شي بنادم من قلت مايدار ومن قلت احترامهم لنفويهم أولا مشاو كينبشو فأمور عباد الله الشخصية لغايات وأهداف غير حقيقية باسم الدفاع عن الدين والمقدسات ومحاربة المنكر.
    حقيقة يجب ايقاف ومعاقبة مثل هؤلاء لأنهم دعاة فتنة من حيث لا يحتسبون.

  5. ليس بغريب على شخص كبر وترعرع في بيئة متعفنة بدءا من الاسرة الى الحي . لم يعايش في حياته سلوك الاستقرار النفسي والحياة المطمئنة . عاش حياة العنف وسط الكلام الساقط ولم يخظع لتربية دينية . قلت ليس بغريب ان يتلفظ بهذه التفاهات . الغير المقبول من منه انه يعيش في بلد دينه الاسلام تحت امارة المسلمين وفق نصوص الدستور وقد استغل حرية التعبير ووظفها في غير مكانها دون ان يتعرض لاي مضايقة . اذا كان البعض ينظر اليه كممثل فانا اراه منذ زمان شيطان في صورة ابليس

  6. سبحان الله العظيم الحليم على عباده سير الله يهديك ايهدي جميع لكيسمو ريوسهم فنانة ركم عايشين فظلام قال الله سبحانه وتعالى “أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ”صدق الله العظيم

  7. تذكروا ماساقولكم
    من هنا 10 سنوات ستروه يدرف الدموع ويطلب أن توفر له الدولة المعاش التقاعدي والمنزل ويحكي لكم انه أعطى الكثير لهذا البلد ولم ياخذ اي شيئ

  8. الدين هو الحائط القصير…كل من هب و دب يسب و يشتم و لا أحد يحاسبه…الى كان راجل هو و لا امثاله فليسب وزيرا باسمه و غادي يشوف النجوم في عز الظهر

  9. – الكمارة دي الويل . حتى انت كبار ليك الفم .

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