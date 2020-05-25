طرد ممرض انتقد وجبة “عشاء” وصمت مديرية الصحة بطنجة.. هل يتدخل وزير الصحة!

هبة بريس – مكتب طنجة

فضيحة تلك التي كشف عنها اليوم الاثنين 25 ماي الجاري ، ممرض مختص يعمل ضمن الفرق الطبية التب تعتني بمرضى كوفيد-19، عقب نشره لصورة توثق للطريقة “المهينية” التي تم بها تقديم وجبة العشاء ليلة العيد للأطر التمريضية المرابطة باحدى الوحدات الفندقية بمدينة طنجة.

الواقعة ، التي كشف عنها الاطار الصحي، أبانت عن تغريد المندوبية الجهوية للصحة بطنجة خارج السرب، أمام الصمت الغير مبرّر والذي دفع بالأطر الصحية العاملة ببعض الوحدات الفندقية لمواجهة “كورونا” الى اعلان التضامن مع زميلهم، وفق ماكشف عنه مسؤول نقابي.

الفاعل الجمعوي حسن الحداد عبّر عن رفضه لسياسة الصمت التي تتبناها المندوبية للجهوية لقطاع الصحة، قائلا في تدوينة له :“الحكومة تقتطع و المندوبية تطرد من الفنادق، و نحن من النوافذ و الشرفات و الأسطح سنحيي و نكرم جيشنا الأبيض و شغيلة قطاع الصحة بطنجة”. كما كان الحداد قد انتقد في تدوينة سابقة الطريقة المهينة التي تم بها تقديم وجبات الطعام للأطر الطبية بأحد فنادق طنجة، وكذلك صمت المديرية الجهوية للصحة، إذ كتب؛ “من غير المقبول أن تكون أولويات المديرية الجهوية لقطاع الصحة بطنجة إرضاء قطاع الفنادق و الباطرونا قبل شغيلتها المتواجدة في الصفوف الأمامية ضد الفيروس.

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