الناظور .. الداخلية توقف رجل سلطة حوّل مساعدات غذائية للاستهلاك الشخصي

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تم مؤخرا رصد تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، عبارة عن تركيبة لمقاطع من محادثات هاتفية جمعت بين شخص يقدم نفسه كمسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بإقليم الناظور، يعمد إلى تقديم عرض بتحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي لمخاطبه الذي جرت المناداة عليه بصفة رجل سلطة يعمل بنفس الإقليم.

وحسب الإجراءات الأولية للبحث الذي تم فتحه بخصوص هذه الواقعة، فقد تم تحديد هوية رجل السلطة الذي تم الإتيان على ذكر صفته خلال هذا التسجيل.

وأضاف ذات البلاغ، أنه تقرر توقيف المعني بالأمر عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي.

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تعليق واحد

  1. إذا أثبتت الأبحاث صحة المنسوب إليه، فيجب عرضه على القضاء ولا يكفي المجلس التأديبي ..

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