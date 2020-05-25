النيابة العامة تحيل الريسوني على قاضي التحقيق والأخير يقرر إيداعه سجن عكاشة

هبة بريس – الدار البيضاء

أحال الوكيل العام للمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، صبيحة يومه الإثنين رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، سليمان الريسوني، على قاضي التحقيق الأمر بإيداعه سجن عكاشة، مع تحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم 2020/06/11.

وأفاد مصدر مطلع، أن دفاع الريسوني “سعاد البراهمة و لحسن دادسي وسعيد بنحماني، قدم طلبا لقاضي التحقيق بمتابعة التحقيق مع المعني بالأمر في حالة سراح، غير أن الطلب قوبل بالرفض وتقرر إيداعه بسجن عكاشة بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز.

دفاع الصحافي سليمان الريسوني في شخص المحامي سعيد بوزردة، كشف في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، على أن موكله تُوبع بتهمة هتك عرض بالعنف والاحتجاز، في غياب تام للدلائل والحجج التي تثبت التهم المنسوبة للصحافي سليمان الريسوني.

واسترسل ذات المتحدث، على أن الدلائل والحجج التي تدين سليمان الريسوني في الملف، تظل غائبة وغير موجود، وإلا لقامت النيابة العامة بتحديد جلسة محاكمته مباشرة، عوض إحالته على قاضي التحقيق.

وأضاف سعيد بوزردة، على أن موكله نفى وجود أي علاقة له مع صاحب التدوينة التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي وتراجع عنها بعد مرور خمس دقائق من نشرها.

وبخصوص هوية الشخص الذي رفع الشكاية ضد سليمان الريسوني، أكد سعيد بوزردة على أن صاحب التدوينة الذي ادعى أن ضحية سليمان الريسوني لم يقم برفع أي شكاية ضد موكله، موضحاً على أن البحث في الملف فُتح من طرف النيابة العامة التي استعدت فيما بعد صاحب التدوينة.

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