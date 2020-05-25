تفاصيل نقل عبد الرحمان اليوسفي للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

هبة بريس – الرباط

أكدت مصادر مطلعة، نقل الزعيم الاتحادي والوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، أمس الأحد الى إحدى مصحات الدار البيضاء بعد تدهور حالته الصحية.

وأفادت ذات المصادر، أن اليوسفي عانى من ضيق في التنفس ما دفع باسرته الى نقله على وجه السرعة الى مصحة الشيخ خليفة لإسعافه.

ونفت ذات المصادر، ارتباط مرض اليوسفي بفيروس كورونا المستجد، لافتة الى أن وضعه الصحي تدهور طيلة الأسابيع الماضية بسبب تقدمه في العمر ومعاناته من مضاعفات صحية أخرى.

وتابعت المصادر ذاتها، أن أسرة اليوسفي نقلته أزيد من مرة الى المستشفى خلال الفترة الماضية بسبب تدهور وضعه الصحي، لافتة أن حالته الصحية مستقرة حاليا، ومتمنية شفائه العاجل.

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