مباراة ليفربول وأتلتيكو أدت الى “41 وفاة إضافية بسبب كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

ذكرت دراسة طبية نشرت الأحد في بريطانيا بأن مباراة فريق ليفربول الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الأسباني التي أقيمت في 11 مارس الماضي أدت إلى عدد من الوفيات على بفيروس كورونا. وبحسب الدراسة فإن المباراة “مرتبطة بـعدد 41 حالة وفاة إضافية” في المستشفيات القريبة بعد 25 إلى 35 يوما من تاريخ اللقاء. وكان أتلتيكو قد أطاح بحامل اللقب في ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

ووفقا لجامعتي “إمبيريال كولدج لندن” للأبحاث و”أوكسفورد”، كان عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في إسبانيا خلال تلك الفترة حوالي 640 ألف شخص، مقابل 100 ألف إصابة في المملكة المتحدة.

وفي الدراسة التي أجرتها “إدج هيلث” التي تحلل بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية، فإن المباراة “مرتبطة بـ 41 حالة وفاة إضافية” في المستشفيات القريبة بعد 25 الى 35 يوما من تاريخ اللقاء، بحسب ما نشرته الأحد صحيفة “صنداي تايمز”.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الشهر الماضي، قال رئيس بلدية مدينة ليفربول وضواحيها ستيف روثيرام، إنه “إذا أصيب الناس بفيروس كورونا بسبب حدث رياضي ما كان يجب أن يحدث، فهذه فضيحة”، مضيفا “من الضروري التحقيق لمعرفة ما إذا كانت بعض هذه الإصابات مرتبطة بمشجعي أتلتيكو. كانت هناك أمكنة +ساخنة+ بالفيروس (من حيث ارتفاع عدد الإصابات)، ومدريد كانت واحدة منهم”.

وأكد “لذا يجب النظر في المسألة، وعلى الحكومة أن تتحمل بعضا من المسؤولية لعدم اعلان الاقفال التام في وقت أبكر”.

واعتبرت الحكومة البريطانية حينها أنها اتبعت النصائح العلمية عندما سمحت بإقامة المباراة وأحداث رياضية أخرى مثل سبق الخيول “شلتينهام” الشهير في الأسبوع ذاته.

مع ذلك، أقرت أنجيلا ماكلين، نائب مستشار الحكومة البريطانية للشؤون العلمية، أن الإصابات بـ “كوفيد-19” في ليفربول بسبب المباراة ضد أتلتيكو مدريد هي “فرضية مثيرة للاهتمام”.

فاز أتلتيكو حينها بنتيجة 3-2 بعد التمديد ليطيح بحامل اللقب ويبلغ الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يُمنع الجمهور من الحضور في الملاعب حين تُستأنف الأحداث الرياضية في بريطانيا التي وصل فيها عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس “كوفيد-19” الى 36 ألف شخص، لتكون الأكثر تضررا في القارة الأوروبية، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

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تعليق واحد

  1. يتكلمون كما لو انه لم تكن وفيات من الدين لم يحضروا مباراة ليفربول و اتلتيكو مدريد و هم بالالاف

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