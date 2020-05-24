مصابو كورونا في الولايات المتحدة يتخطون 1.6 مليون حالة

هبة بريس – وكالات

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، تسجيل 26 ألفا و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و622 ألفا و114 حالة.

وأوردت المؤسسة الصحية الأميركية، أن عدد الوفيات من جراء مرض “كوفيد 19” زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى97049 حالة، بحسب ما نقلت رويترز.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، يوم السبت، أعلى مقارنة بالأرقام المسجلة في اليوم السابق.

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