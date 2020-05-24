مصابو كورونا في الولايات المتحدة يتخطون 1.6 مليون حالة

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، تسجيل 26 ألفا و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و622 ألفا و114 حالة.

وأوردت المؤسسة الصحية الأميركية، أن عدد الوفيات من جراء مرض “كوفيد 19” زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى97049 حالة، بحسب ما نقلت رويترز.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، يوم السبت، أعلى مقارنة بالأرقام المسجلة في اليوم السابق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشرطة البريطانية تتلقى بلاغا بخرق مستشار جونسون قيود الحظر

الشرطة البريطانية تتلقى بلاغا بخرق مستشار جونسون قيود الحظر

منذ ساعتين
Photo of البحرية الأمريكية تنجح في اختبار سلاح ليزر يمكنه تدمير الطائرات في الجو

البحرية الأمريكية تنجح في اختبار سلاح ليزر يمكنه تدمير…

منذ ساعتين
Photo of كورونا في إسبانيا .. أزيد من 235 ألف و 700 حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 28 ألف و700 حالة وفاة

كورونا في إسبانيا .. أزيد من 235 ألف و…

منذ 3 ساعات
Photo of قتلى في انفجار “هائل” خلال احتفالات العيد بالصومال

قتلى في انفجار “هائل” خلال احتفالات العيد بالصومال

منذ 4 ساعات
Photo of تسجيل حالتي إصابة بفيروس “كورونا” في نادي هال سيتي

تسجيل حالتي إصابة بفيروس “كورونا” في نادي هال سيتي

منذ 6 ساعات
Photo of في ارتفاع جديد.. إسبانيا تسجل 70 وفاة بكورونا خلال يوم

في ارتفاع جديد.. إسبانيا تسجل 70 وفاة بكورونا خلال…

منذ 7 ساعات
Photo of فلسطين .. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين .. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ 8 ساعات
Photo of ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر: الدين يساعدنا في الحياة

ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر: الدين يساعدنا في الحياة

منذ 9 ساعات
Photo of هولندا تُسجل 11 وفاة كأدنى معدل يومي للوفيات بكورونا

هولندا تُسجل 11 وفاة كأدنى معدل يومي للوفيات بكورونا

منذ 9 ساعات
Photo of قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين أثناء تأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين أثناء تأدية صلاة…

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.