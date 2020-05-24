مديرية الحموشي تخرج عن صمتها في شأن تفتيش منزل الصحافي سليمان الريسوني

منذ 16 ساعة
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هبة بريس – الرباط

تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم والادعاأت التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية، والتي ادعت فيها بأن فريقا أمنيا كبيرا حضر لمنزل شخص يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري “سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش”.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، مع ما يقتضيه ذلك من احترام تام لسرية البحث في هذه القضية، فإنها تؤكد أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

كما تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن ما نشرته المواقع الإخبارية المذكورة من ادعاءات تزعم فيها “انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش”، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات بشأن إجراءات مسطرية، خاصة وأن مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث

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‫4 تعليقات

  1. عنداك غير يلقاو عندو حتى هو فيديوات مسجلهم أو غير فضلمة حيت معندوش الضو بحال بوعشرين

  3. دخول منزل معتقل يكون باذن القاضي وليس باذن وكيل الملك زيادة على هذا يجب حضور كاتب ضبط لتوثيق كل ما سياخذ من المنزل وان لا سيغير مكان الجريمة

  4. سيك المعطي منجيب أراد من جديد أن يكون بطلا، فبدأيحكي حكايات ويشبهها بما مضى من وقائع ، فهو يعتقد بتصرفه هذا وغيره أنه سيكون مناضلا كبيرا وتوريا، ربما يبغي الزعامة الوهمية ويمشي على خطى أمين والرياضي والزفزافي القابع وراء القضبان في زمن كرونا . مع الأسف البعض يزعم أنه حقوقي ، وآخر مؤرخ و…. والمؤرخ المفروض فيه أن يتأكد من وثائقه ورواياته . أرجو أن يؤرخ حتى خرجاته غير المحسوبة .

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