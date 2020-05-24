قتلى في انفجار “هائل” خلال احتفالات العيد بالصومال

منذ 30 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرون بينهم نساء وأطفال، في انفجار بمدينة بيداوة شمالي غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر.

وانتشلت الشرطة جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في أي لحظة، مع ورود تقارير بإصابات حرجة ضمن الجرحى العشرين.

وقال شاهد عيان إن الحشود كانت ترقص وتغني ابتهاجا بعيد الفطر حين وقع انفجار هائل، مشيرا إلى أن الحادث قد يكون انفجارا بقنبلة مزروعة بجانب الطريق وليس بإلقاء قنبلة يدوية.

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