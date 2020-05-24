كورونا: تسجيل 48 حالة شفاء جديدة بالمغرب

منذ 58 ثانية
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هبة بريس 

 

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 48 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 4686 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد حالات الوفاة استقر في 198 حالة.

وقد تم تسجيل 23 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7429 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 134 ألفا و698 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

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