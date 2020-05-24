سطات.. الدرك يحجز طن ونصف من المخدرات

منذ 4 ساعات
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محمد منفلوطي-هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن عناصر كوكبة الدراجات النارية المرابطة بالطريق السيار برشيد سطات والتابعة لمحطة العمامشة بالمدخل الشمالي، تمكنت مساء اليوم من حجز ما يقارب طن ونصف من المخدرات تنوعت بين طابا والكيف كانت مخبأة ومحملة على متن سيارة كبيرة الحجم قادمة من منطقة الشمال، وتوقيف سائقها ومرافقه واخضاعهما للتحقيق ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

العملية الامنية التي أشرف عليها قائد كوكبة الدراجات النارية بمحطة الأداء بمحادة برشيد على مستوى الطريق السيار البيضاء مراكش، تأتي في سياق الحملات التمشيطية واليقظة المتواصلة لتجفيف الممرات والطرقات وخاصة الطريق السيار تزامنا وأجواء عيد الفطر، حيث عمد الامنيون على توقيف السيارة المذكورة للاشتباه فيها، إلا ان سائقها لم يمتثل للتعليمات، مما حدا بعناصر الدرك الملكي مطاردته ونصب كمين له لشل حركته، بعد ان ترجل هو ومساعده من السيارة واطلقا سيقانهما للريح قبل ان يتم اعتقالهما وحجز سيارتهما والكمية المذكورة.

هذا وقد تم حجز السيارة التي كانت قادمة من إحدى المدن الشمالية ، بالاضافة إلى الكمية من المخدرات، والتحقيق في مصادرها وطريقة تهريبها خاصة وأنها قطعت مسافات طويلة قبل ان تطيح بها عناصر الدرك الملكي بالطريق السيار بسطات التي تمكنت من توقيفها واخضاعها لتفتيش دقيق.

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