تايلاند تختبر لقاحا مضادا لكورونا على القردة

منذ 31 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات التايلاندية عن بدء إجراء تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على القرود، وذلك بعد فحوصات أجريت على الفئران.
وقال سوفيت مايسينسي، وزير التعليم العالي والعلوم والأبحاث والتطوير في تايلاند، السبت، إن الباحثين نقلوا تجربة اللقاح إلى القرود وإنه يأمل في أن يصلوا إلى “نتيجة أكثر وضوحا” لفعاليته بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف: “هذا المشروع لعموم البشر، وليس حكرا على التايلانديين. رسم رئيس الوزراء سياسة تلزمنا بالمشاركة في تطوير لقاح ننضم به إلى قوة عمل المجتمع الدولي في هذا الاتجاه”.

وأِشار إلى أن تايلاند كلفت اثنتين من شركات التصنيع بإنتاج لقاحها ضد كورونا.

وأعلنت تايلاند يوم الأربعاء الماضي عن عملها على تطوير لقاح، وهو من بين 100 أخرى على الأقل يجري تطويرها على مستوى العالم، وقالت إنها تأمل في أن تنتهي من إنتاجه بحلول العام المقبل.

ويعتمد اللقاح الذي تطوره تايلاند على الحمض النووي الريبوزي، الذي يحفز خلايا الجسم على إنتاج الأجسام والجزيئات على سطح الفيروس لتحفيز الجهاز المناعي للعمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا.. اجتماع لبحث تدابير استئناف الدورة الاقتصادية بجهة الشمال

كورونا.. اجتماع لبحث تدابير استئناف الدورة الاقتصادية بجهة الشمال

منذ 58 دقيقة
Photo of فاعلون قضائيون بدائرة استئنافية الجديدة يدعمون الأسر المتضررة من جائحة كورونا

فاعلون قضائيون بدائرة استئنافية الجديدة يدعمون الأسر المتضررة من…

منذ ساعة واحدة
Photo of بعد شهرين من المعاناة.. عودة الفوج الثاني من المغاربة العالقين بسبتة السليبة

بعد شهرين من المعاناة.. عودة الفوج الثاني من المغاربة…

منذ ساعتين
Photo of الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر المواد الغذائية

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر المواد…

منذ 3 ساعات
Photo of مندوبية السجون تنهي نظام الحجر الصحي لموظفيها وتُبقي على حالة التّأهب والجاهزية

مندوبية السجون تنهي نظام الحجر الصحي لموظفيها وتُبقي على…

منذ 4 ساعات
Photo of أكاديميون وخبراء القانون يحللون تداعيات كورونا على الواقع المغربي

أكاديميون وخبراء القانون يحللون تداعيات كورونا على الواقع المغربي

منذ 4 ساعات
Photo of تلقّت تهديدات بالتصفية الجسدية بسبب “الاسلام” ..حراسة أمنية مشددة أمام منزل “سليفيا” بايطاليا

تلقّت تهديدات بالتصفية الجسدية بسبب “الاسلام” ..حراسة أمنية مشددة…

منذ 4 ساعات
Photo of “فوكس” يحشد الاسبانيين في مسيرة ضخمة لمطالبة”سانشيز” بالاستقالة

“فوكس” يحشد الاسبانيين في مسيرة ضخمة لمطالبة”سانشيز” بالاستقالة

منذ 4 ساعات
Photo of المغاربة العالقون بالخارج ، بين العودة المؤجلة و”تخلي” الحكومة

المغاربة العالقون بالخارج ، بين العودة المؤجلة و”تخلي” الحكومة

منذ 5 ساعات
Photo of “لا تختلفوا مع الحاكم”.. تصريح لوزير جزائري يثير الجدل

“لا تختلفوا مع الحاكم”.. تصريح لوزير جزائري يثير الجدل

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.