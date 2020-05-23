قريبة من الحدود الجزائرية.. المغرب يُنشئ قاعدة عسكرية كبيرة بمدينة جرادة

هبة بريس – الرباط

كشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة، أن المغرب بصدد تشييد قاعدة عسكرية كبيرة على مساحة 23 هكتار غير بعيدة عن الحدود مع الجارة الشرقية (الجزائر).

ووافقت الحكومة على المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في 11 ماي الجاري، بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها لملك الدولة الخاص قصد بناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية بمدينة جرادة، على بعد 53 كلمتر من الحدود من الجزائرية

وكشف المصدر ان القرار يأتي “بعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المجتمعة بتاريخ 6 دجنبر 2017، بمقر قيادة لعوينات، وعلى الرأي الذي أبدته، وكذا محضر اللجنة الإدارية للخبرة المجتمعة بتاريخ 18 يناير 2018 بمقر قيادة لعوينات، وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتت، وبعد استشارة وزير الداخلية والاقتصاد وعامل إقليم جرادة “.

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