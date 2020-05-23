تلقّت تهديدات بالتصفية الجسدية بسبب “الاسلام” ..حراسة أمنية مشددة أمام منزل “سليفيا” بايطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أقدم عضو مجلس مدينة “أسّولو نيكو باصو” ، بمحافظة تريفيزو، عن حزب رابطة الشمال المعادي للهجرة و المهاجرين في بلدية “تْريفيتجانو”، بنشر صورة للشابة سيلفيا رومانو التي أعلنت عن دخولها لدين الإسلام (عائشة) وكتب “اشنقوها!”.

المنشور تم إلغاؤه على الفور، لكن صاحبته تلقت رسائل مشفرة أخرى من جرائم الكراهية والتهديد للشابة الإيطالية التي أطلق سراحها يوم الأحد بعد 18 شهرًا من الأسر في مخيمات دولة الصومال.

وحسب مصادر مطلعة فقد قامت النيابة العامة بمدينة ميلانو بفتح تحقيق قضائي فيما يخص الإهانات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والأحكام التهديدية الموجهة عبرها إلى الشابة سيلفيا رومانو.

وحسب تصريح لضابط مكافحة الإرهاب في ميلانو، ألبيرو نوبيلي، الذي أكد أن التحقيقات جارية لتحديد تلك التهديدات الخطيرة التي كتبها مجهولون عبر الفايسبوك و قال إن حساب سيلفيا على الفايسبوك قد جرى حجبه مؤقتا ولم يعد مرئيا تماما.

إضافة إلى الإهانات والتهديدات بالقتل (تم العثور أيضًا على منشورات بالقرب من منزل الفتاة) تتعلق بشكل خاص بالتحول إلى الإسلام، الذي اعتنقته الفتاة خلال فترة الاختطاف.

الأمر الذي فرض على الشرطة وضع حراسة أمنية مشددة أمام منزل الإيطالية عائشة سيلفيا رومانو بعد محاولة أحد المصريين المعجبين بيها التقرب منها خلال هاته الظروف العصيبة.

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