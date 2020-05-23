“فوكس” يحشد الاسبانيين في مسيرة ضخمة لمطالبة”سانشيز” بالاستقالة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

احتشد المئات من الاسبانيين صباح اليوم السبت 23 ماي الجاري في مسيرات ضخمة بالسيارات والدراجات النارية دعا اليها حزب “فوكس” اليميني المتطرف في العاصمة مدريد ومعظم عواصم المقاطعات بالجارة الشمالية، ضد السلطة التنفيذية (الحكومة المركزية) التي يقودها “بيدرو سانشيز” بهدف المطالبة باستقالته ، نتيجة سوء إدارة حكومته لأزمة الفيروس التاجي.

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية فان المسيرة الاحتجاجية جاءت تلبية لدعوة حزب “فوكس” الذي دعا المحتجين الى النزول للشوارع في موجة غضب ضد ماقال عنها عواقب الأزمة الصحية والاقتصادية اىتي تسببت فيها طريقة تدبير حكومة سانشيز لتداعيات فيروس كورونا الذي حصد أرواح الآلاف من الاسبان..

واحتفل زعيم “Vox “سانتياغو أباسكال” بما اعتبرها نجاح المسيرات وطالب المواطنين بزيادة الضغط في الشوارع ضد الحكومة. كما دعا خلال خطاب بثه على موقع يوتيوب و esRadio قائلا :” “امض قدما ، اذهب إلى الزاوية الأخيرة واترك صوتك يسمع في كل شارع وفي كل مربع”.

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