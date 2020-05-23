محلل سياسي :”البيجيدي يبحث عن مؤامرات وهمية ومولع بلعب دور الضحية”

هبة بريس – الرباط

قال الأستاذ و المحلل السياسي عمر الشرقاو، أن حزب العدالة والتنمية يبحث دائما عن “مؤامرات” وهمية للعب دور الضحية حسب تعبره قائلا :” البيجيدي يبحث بالريق الناشف ان يكون ضحية ديال شي مؤامرة ولو وهمية، حزب مولع بلعب دور ضحية ولو تطلب الامر منه اصطناع مؤامرة من محض خياله وتصديقها”.

واضاف الشرقاوي في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك، :” في قاموسه المبني على المؤامرة اذا طالب اي شخص بتغيير قانون الانتخابات يعتبر ذلك مؤامرة من جهات معينة، اذا طالبت بتعديل الدستور يخرج سدنة البيجيدي ويرمونك بالانقلاب على الديمقراطية، اذا طالبت بتعديل حكومة هجينة يتهمك حراس معبد البيجيدي بخدمة اجندة، اذا انتقدت التحالف السياسي القائم ينعتك سدنة المصباح بخدمة مربعات ودوائر، اذا اظهرت حماسا بتغيير لهطة السياسي يتهمونك بخدمة اللوبي التقنوقراطي “.

واعتبر المحلل السياسي أن حزب العدالة والتنمية محترف في تحويل السياسة الى حائط للمبكى لدغدغة مشاعر المواطنين واستذرار عطفهم وتسول اصواتهم حسب تعبيره.

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