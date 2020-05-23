صندوق النقد الدولي: القطاع البنكي سيواجه ضغوطا إلى غاية سنة 2025

منذ 42 دقيقة
0

هبة بريس 

 

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من أن القطاع البنكي سيظل يواجه ضغوطا إلى غاية سنة 2025، وذلك بفعل تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الصندوق الدولي، في تقرير بعنوان “الاستقرار المالي العالمي”، أن البنوك في تسعة اقتصادات متقدمة ستكافح من أجل تحقيق أرباح على مدى السنوات الخمس المقبلة جراء جائحة كورونا التي تتسبب في استمرار انخفاض معدلات الفائدة.

وأضاف صندوق النقد أن التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة سيختبر مرونة البنوك حيث أنها تواجه خسائر من القروض وهوامش ربحية أقل جراء معدلات الفائدة المنخفضة، مشيرا إلى أنه “من المرجح أن تستمر الضغوط على ربحية البنوك على المدى المتوسط والطويل حتى عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من الصدمة الحالية”.

وأوضح التقرير أن “تحديات أرباح البنوك ظهرت قبل وباء كورونا وستمتد حتى عام 2025 على الأقل، بما يتجاوز الآثار المباشرة للوضع الحالي”، مبرزا أن البنوك مستعدة بشكل أفضل لهذه الصدمة الاقتصادية بفضل الاحتياطيات التي تم وضعها منذ الأزمة المالية العالمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حداد يدعو الحكومة لمنع الاستيراد لسنتين و تشجيع المنتوجات المحلية

حداد يدعو الحكومة لمنع الاستيراد لسنتين و تشجيع المنتوجات…

منذ 10 ساعات
Photo of وزارة أخنوش: قطاعا الفلاحة والصيد البحري حافظا على أنشطتهما وإنتاجهما خلال جائحة “كورونا”

وزارة أخنوش: قطاعا الفلاحة والصيد البحري حافظا على أنشطتهما…

منذ 16 ساعة
Photo of كوفيد-19 : مُجمل مَاجاء في الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية

كوفيد-19 : مُجمل مَاجاء في الاجتماع الثامن للجنة اليقظة…

منذ يوم واحد
Photo of إقلاع اقتصادي: إطلاق منتوجين جديدين لفائدة المقاولات

إقلاع اقتصادي: إطلاق منتوجين جديدين لفائدة المقاولات

منذ يوم واحد
Photo of وزارة بنشعبون تستعرض حصيلة القرارات المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية

وزارة بنشعبون تستعرض حصيلة القرارات المتخذة من قبل لجنة…

منذ يوم واحد
Photo of باحث : المغرب تمكن من تطوير “قدرة هائلة” لإنتاج سريع للكمامات

باحث : المغرب تمكن من تطوير “قدرة هائلة” لإنتاج…

منذ يوم واحد
Photo of مجموعة “رونو” المغرب : إصابة 32 عاملا بمصنع “صوماكا” بالبيضاء بكورونا

مجموعة “رونو” المغرب : إصابة 32 عاملا بمصنع “صوماكا”…

منذ يوم واحد
Photo of التدابير المتخدة لدعم المقاولات في مواجهة كورونا

التدابير المتخدة لدعم المقاولات في مواجهة كورونا

منذ يومين
Photo of ترحيب نقابي باستئناف المقاولات لأنشطتها

ترحيب نقابي باستئناف المقاولات لأنشطتها

منذ يومين
Photo of بقيمة تناهز 127 مليون دولار .. صندوق النقد العربي يقدم قرضا للمغرب

بقيمة تناهز 127 مليون دولار .. صندوق النقد العربي…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.