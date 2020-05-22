برلماني يُسائل بوريطة حول الإجراءات المتخذة لارجاع المغاربة العالقين في الخارج

هبة بريس ـ الرباط

وجه عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول إرجاع المغاربة العالقين في الخارج.

وقال عبد الكريم الهمس في سؤاله الكتابي،” نعلم جميعا أن الإجراءات المهمة التي اتخذتها بلادنا لحماية المواطنات والمواطنين من مخاطر جائحة كوفيد 19، كانت لها مجموعة من الاَثار الاقتصادية والاجتماعية، كما كانت لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على وضعية العديد من المغاربة الذين أغلقت أمامهم الحدود، ولم يتمكنوا من الرجوع إلى أرض الوطن .

وأضاف قائلا “اليوم، وبعد تمديد حالة الحجر الصحي ببلادنا لمدة ثلاثة أسابيع، وبداية انفراج الأزمة الوبائية في العديد من الدول المستقبلة، بات من الملح التفكير في وضع خطة سريعة ومحكمة تتعلق بكيفية إرجاع هؤلاء المواطنات والمواطنين العالقين، وإخضاعهم لحجر صحي صارم ومعزول”.

واستفسر الهمس الوزير عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتسريع بإرجاع المغاربة العالقين في الخارج؟، وما الخطة المصاحبة لهذه العملية لكي تمر في أحسن الظروف؟.

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