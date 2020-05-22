بالصور.. شباب بالبيضاء يستغلون الحجر الصحي ورمضان لتزيين حيهم الهامشي
هبة بريس – الدار البيضاء
في بادرة جميلة، أقدم مجموعة من شباب منطقة ليساسفة الهامشية ضواحي الدار البيضاء على استغلال شهر رمضان و فترة الحجر الصحي لتزيين واجهات منازلهم و إعادة الروح و الحياة لأحيائهم.
و قام مجموعة من شباب أحد أحياء ليساسفة 2 بالدار البيضاء و بالضبط حي الزنقة 12 ، بتنظيف حيهم و إعادة صباغة جدران واجهات المنازل بطريقة متناسقة و زرع عدد من الشجيرات و نباتات الزينة.
الفكرة التي ابتكرها أحد شباب الحي و لقيت ترحيبا واسعا من طرف الساكنة، لتنطلق عملية جمع التبرعات من منازل الحي، و هي المبادرة التي قوبلت بنفاعل كبير حيث تبرع جميع السكان كل حسب طاقته المادية.
و بعد تحصلهم على ترخيص رسمي من السلطات للسماح بالقيام بتلك الأشغال بعد اشتراط الاستجابة لمعايير السلامة و الوقاية و التباعد، شرع بعض من شباب الحي في عملية تزيينه الأمر الذي حوله من حي مهمل كان يعج بالنفايات لحي ينثر البهجة و الراحة النفسية من خلال النظافة و الألوان المختلفة و الأشجار و النباتات التي تم غرسها.
و نالت هاته المبادرة التي قادها شباب الحي استحسان سكان منطقة ليساسفة، و لقيت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن هاته المنطقة تعتبر من المناطق المهمشة بالدار البيضاء.
3 تعليقات
تحياتي لشباب الحي…بادرة يشكرون عليها…أتمنى لهم التوفيق.
مع كامل متمنياتي بالتوفيق لهؤلاء الشباب
مع كامل متمنياتي بالتوفيق للجميع…