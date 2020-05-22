يهم المواطنين .. السلطات ترفع حظر التجول الليلي بعد شهر رمضان

هبة بريس – الرباط

أكد مصدر موثوق، قرار رفع حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات العمومية خلال شهر رمضان، بعد عيد الفطر.

وأفاد ذات المصدر، لهبة بريس، أن الجهات المعنية قررت رفع حظر التجول الليلي، مع العمل بالاجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الداخلية والمتمثلة في التوفر على ورقة التنقل والخروج لقضاء أغراض مهمة وطارئة.

هذا ويشار الى أن الحكومة صادقت قبل يومين على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الثانية يوم 20 ماي الجاري.

وستمدد حالة الطوارئ من يوم 20 ماي 2020 بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19.

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