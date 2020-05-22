شكاوي بتعثر منصة تلقي شكايات الغير المستفيدين من صندوق كورونا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتوصل ” هبة بريس ” بالعديد من اتصالات مواطنين من مختلف جهات المملكة، يشتكون من التعثر الحاصل بالمنصة الجديدة التي وضعتها وزارة المالية والاقتصاد والتي بدأ العمل بها الخميس الماضي، لتلقي شكايات الغير مستفيدين من دعم صندوق جائحة كورونا .

وقال هؤلاء انه رغم تسجيلهم في البوابة مند بداية العمل بها وتلقيهم برسائل نصية بهواتفهم تشير أن ملفهم قيد الدراسة، لم يتوصلو بالدعم، وبعد إعلان الوزارة من جديد على خلق منصة لتلقي شكايات الغير المستفيدين، وقع نفس الوضع حيت أن اغلب من سجلوا شكاياتهم يتوصلون برسالة مفادها ” انت لست برب أسرة” يعني كل معيل لعائلته سيحرم من الدعم.

وهناك فئة ملأت الاستمارة وتوصلت برسالة عدم استيفاء الشروط، وضعية تسائل المشرفين على المنصة الرقمية، حول هذا التعثر الذي حرم الالاف من الاسر الفقيرة بتلقي دعم من صندوق كورونا، ليصطدموا بالمنصة الجديدة لتلقي الشكايات نفس الوضع.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد صرح أمام البرلمان انه بعد الشكايات التي عبر عنها مجموعة من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل سواء الحاملين لبطاقة راميد أو غيرهم والذين لم يستفيدوا من الدعم سيتم إطلاق منصة رقمية لتقديم شكاياتهم التي لم تصل بعد للجهات المسؤولة .

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