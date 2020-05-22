شكاوي بتعثر منصة تلقي شكايات الغير المستفيدين من صندوق كورونا
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تتوصل ” هبة بريس ” بالعديد من اتصالات مواطنين من مختلف جهات المملكة، يشتكون من التعثر الحاصل بالمنصة الجديدة التي وضعتها وزارة المالية والاقتصاد والتي بدأ العمل بها الخميس الماضي، لتلقي شكايات الغير مستفيدين من دعم صندوق جائحة كورونا .
وقال هؤلاء انه رغم تسجيلهم في البوابة مند بداية العمل بها وتلقيهم برسائل نصية بهواتفهم تشير أن ملفهم قيد الدراسة، لم يتوصلو بالدعم، وبعد إعلان الوزارة من جديد على خلق منصة لتلقي شكايات الغير المستفيدين، وقع نفس الوضع حيت أن اغلب من سجلوا شكاياتهم يتوصلون برسالة مفادها ” انت لست برب أسرة” يعني كل معيل لعائلته سيحرم من الدعم.
وهناك فئة ملأت الاستمارة وتوصلت برسالة عدم استيفاء الشروط، وضعية تسائل المشرفين على المنصة الرقمية، حول هذا التعثر الذي حرم الالاف من الاسر الفقيرة بتلقي دعم من صندوق كورونا، ليصطدموا بالمنصة الجديدة لتلقي الشكايات نفس الوضع.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد صرح أمام البرلمان انه بعد الشكايات التي عبر عنها مجموعة من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل سواء الحاملين لبطاقة راميد أو غيرهم والذين لم يستفيدوا من الدعم سيتم إطلاق منصة رقمية لتقديم شكاياتهم التي لم تصل بعد للجهات المسؤولة .
8 تعليقات
أجوبة آلية الهدف منها ذر الرماد في العيون و تمرير اقصاء اشخاص مهنتهم مياوم بقطاع تم ايقافه بأمر من السلطة المحلية:العاملين بالمقاهي و الحمامات و صالونات الحلاقة معظمهم ليس رب أسرة رغم أنه يتوق للزواج و تكوين أسرة و بالمقابله تجده يعيل اسرة من والديه و اخوته الذين لم يستفيدوا بدورهم لأنهم ليسوا ارباب أسرة خاصة البنات. كما ان بعض ارباب المقاهي بالعالم القروي ملزمون بأداء اليومة الكرائية و غيرها من أقساط الأثاث و محرومون من الدعم لأنهم ليسوا ارباب اسر. كفى ضحكا عل الذقون و لتعملوا على تنفيذ تعليمات صاحب الجلالة بالطريقة التي تضمن تحفق أهدافها
ضيقوها علينا في هاد لعواشر الله باربي ضيقها عليهم في الدنيا والاخرة
ما علاقةرب الأسرة بالدعم هناك أناس مطلقين وعليهم نفقة الابناء ومصابون بامراض مزمنة كالسكري والضغط الدموي وعليهم مصاريف كراء السكن وهناك أناس غير متزوجين ولكن يعيلون والديهم
كريم : اللهم أمين
هد المقل ديل هبة بريس غير كذواب
يجب على المسؤولين إعادة النظر في مشكل الأسر و الأفراد المحرومين من الدعم لأجل إيجاد حل يرضي الجميع.
يجب على المسؤولين إعادة النظر في مشكل الأسر و الأفراد المحرومين من الدعم قصد استفادة الجميع.
اجرة نائب تساوى دعم 35 اسرة اجرة وزير تساوى دعم 70اسرة رئيس الحكومة 95اسرة,هل هؤلاء المقررون عن الفئة المستضعفة والفقيرة,يهمهم امر هاته الفئة,بقدر ماتهمهم اجورهم وامتيازاتهم المضمونة لهم ولاسرهم,وما عداهم من الرجال والنساء والولدان الدين لاحيلة لهم الا ان يتهافتو على بوابة ,وضعت لهم لعلهم يفلحون فى ان تستجيب او لاتستجيب لهم لبث شكواهم,اليس هدا دل واستحمار ودر للرماد فى العيون للتماطل ولربح الوقت للتنصل من المسؤوليةالمرتجلة من لدنهم.