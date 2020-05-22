بالصور.. انطلاق عملية إعادة المغاربة العالقين بسبتة المُحتلة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

بدأت عملية إعادة المغاربة العالقين بسبتة المحتلة ، منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 22 ماي الجاري ، وذلك بتنسيق بين السلطات المغربية بحكومة الثغر المحتل.

وقد تم نقل المغاربة العائدين بواسطة إحدى الحافلات من مركز “سانتا أميليا” الرياضي إلى معبر “تاراجال” وهناك بحضور الشرطة بدأت عملية الاجلاء حيث تم فتح بوابات الحدود بعد شهرين من إغلاقها بغرض السماح ل 300 مغربي عالق بالمدينة السليبة بالخروج التدريجي وفق بيانات و قوائم رسمية سلمها المغرب للشرطة بالاسبانية.

وسيتم ترحيل المغاربة العالقين بسبتة المحتلة عبر مرحلتين، الأولى استفاد منها بعض الحالات الانسانية وفي مقدمتها الأشخاص الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال والمرضى بأمراض مزمنة، على أن تشمل العملية باقي المغاربة العالقين منذ 70 ييما بالثغر المحتل بعد قرار المغرب اغلاق حدوده بسبب تفشي وباء كورونا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0