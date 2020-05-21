روسيا ترسل إلى جنوب إفريقيا اختبارات للكشف عن كورونا

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

 

أرسلت روسيا شحنة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا “كوفيد-19” إلى جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك ضمن جهودها الرامية لمساعدة مختلف الدول في مكافحة الجائحة.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطة إعلامية اليوم الخميس، إن شركة الطيران الروسية Royal flight قد نفذت في الفترة بين 14 و16 مايو الجاري رحلات جوية لإجلاء المواطنين الروس عن موريشيوس وجنوب إفريقيا وتنزانيا وبوتسوانا.

 

وأضافت: أرسلنا مساعدات إنسانية بينها اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد–19 لجنوب إفريقيا.

 

وكانت روسيا قد سلمت جمهورية الكونغو الديمقراطية دفعة من المساعدات الطبية اللازمة لمكافحة الأوبئة، وبينها فيروسا كورونا وإيبولا والكوليرا، ولوازم المختبرات وكمامات وأقنعة وسترات واقية.

 

ومن المتوقع أن ترسل روسيا إلى الكونغو الديمقراطية دفعة ثانية من المساعدات المتضمنة مختبرين متنقلين لتشخيص فيروس كورونا وغيره من الأوبئة.

 

وكانت الخارجية الروسية كشفت أواخر أبريل الماضي عن قائمة دول عربية طلبت مساعدة موسكو في المعركة ضد وباء كورونا.

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