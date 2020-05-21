في زمن التباعد .. المحامون يثيرون الجدل ب”صورة جماعية”

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

حج العشرات من المحامين الممثلين لمختلف الهيئات أمس الأربعاء، إلى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، للتضامن مع زميلهم ميلود عبوز المتابع بتهم “سب مسؤولين والمس بمؤسساتهم الدستورية” عبر فيديو نشره بحسابه بموقع “فيسبوك”.

وتزامنا مع انطلاق جلسات محاكمه المحامي عن هيئة الرباط، نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة، اختتمت بالتقاط صور جماعية توثق للحدث.

الصور والفيديوهات التي تم تداولها بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عدم احترام أصحاب البذلة السوداء للاحتياطات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي التي تحث عليها الجهات المعنية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأثارت الصور التي توثق لتجمع المحامين في مكان واحد دون احترام مسافة الأمان، استياء النشطاء، الذين أكدوا على أن هذه الفئة ينتظر منها المساهمة في توعية المواطنين ودعوتهم الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية بدل خرقها .

هذا ويشار الى أن المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، أدانت بتاريخ 13 ماي الجاري المحامي ميلود عبوز بشهرين حبسا نافذا، وذلك بعد إيقافه من طرف المصالح الأمنية بالخميسات في 23 مارس المنصرم على خلفية بث فيديو بحسابه بموقع “فيسبوك”.

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تعليق واحد

  1. الله يلعن اللي ما يحشم
    محامون يا حسرة
    إذا جاء رب البيت على الطبل ضاربا فلا تلومن الأطفال إن رقصوا.

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