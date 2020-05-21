تلامذة البكالوريا يشتكون: “بغينا نجيبو شواهد الازدياد لبطائق التعريف من مدن أخرى والتنقل ممنوع”

هبة بريس – الرباط

مع إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية استثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية لتلامذة البكالويا، بدأت عدد من الصعوبات تواجه المعنيين بالأمر، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تعم المملكة ومنع التنقل بين المدن.

وفي هذا الصدد، تقلت هبة بريس شكايات من قبل عدد من التلاميذ، الذي كشفوا وقوعهم في صعوبة الحصول على شواهد الازدياد من مدن ومناطق غير التي يقطنون بها، لتقديمها مع الوثائق المطلوبة لإصدار بطائق التعريف الوطنية.

وأفاد عدد من التلاميذ، أنهم يحصلون على شواهد الازدياد الأصلية من مدن ومناطق تبعد بعشرات ومئات الكيلومترات عن مدنهم الحالية، ولم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب منع التنقل وتوقف حركة الحافلات والقطارات بشكل شبه كلي.

ودعا التلامذة، الجهات المعنية، الى ضرورة أخذ هذا الاشكال بعين الاعتبار وإيجاد حل مستعجل لهم، عبر الاكتفاء بنسخ عنها بدل الأصلية، للحصول على بطائق التعريف الوطنية قبل وصول موعد الامتجان.

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