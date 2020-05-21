الداخلة.. حجز أزيد من 271 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

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هبة بريس ـ و م ع

 

تم حجز أزيد من 271 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك من طرف الجهات المختصة على مستوى إقليم وادي الذهب منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، فقد تم حجز هذه الكمية الإجمالية خلال عمليات المراقبة التي تم تنفيذها في 363 نقطة بيع بالأسواق المحلية والمحلات التجارية للقرب.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الكمية الإجمالية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، التي تم حجزها وإتلافها، تشمل 115 كلغ من اللحوم الحمراء و45 كلغ من اللحوم البيضاء وأزيد من 111 كلغ من المنتجات الغذائية المختلفة.

وبدورها، قامت اللجنة المشتركة لمراقبة وضعية التموين والسعر والجودة، خلال نفس الفترة، بتحرير محاضر ثماني مخالفات، توزعت بين ثلاث مخالفات لعدم تقديم فواتير وخمس مخالفات لعدم إشهار الأسعار. كما تم توجيه إنذارين من طرف اللجنة التي أصدرت قرار إغلاق بسبب خرق شروط النظافة والجودة.

وتندرج هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، في إطار الجهود الرامية إلى تتبع تموين الأسواق المحلية ومراقبة جودة المنتوجات الغذائية التي تباع في الأسواق والمحلات التجارية في إقليم وادي الذهب.

وتتواصل هذه العملية خلال شهر رمضان المبارك وفقا لبرنامج تم إرساؤه بموجب الإطار القانوني والتنظيمي المنظم في هذا المجال.

من جهة أخرى، تواصل اللجنة المشتركة لمراقبة وضعية التموين والسعر والجودة، تكثيف عملياتها بهدف السهر على حسن سير التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية على الصعيد المحلي، والتصدي لأي ارتفاع غير مشروع أو مضاربة أو ممارسة من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين وأمنهم الصحي.

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