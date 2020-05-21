بطريقة حضارية..ساكنة دوار نائي بالمغرب تستنكر عدم استفادتها من دعم صندوق الجائحة (+صور)

هبة بريس – الرباط

أقدمت ساكنة منطقة نائية وبالضبط بدوار توربضيط التابعة ادارياً لقيادة بوزمو منطقة ايت حديد بإقليم ميدلت، على القيام بخطوة احتجاجية حضارية راقية تمثلت في وضع لافتة مكتوبة، تستنكر عدم استفادتهم من المساعدات الخاصة بدعم الأسر الفقيرة والمعوزة من صندوق الجائحة الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه.

ولجأ هؤلاء المتضررين إلى هذه الخطوة الاحتجاجية الراقية بعد دخول نظام دعم الأسر المتضررة من الجائحة شطرها الثاني واستفادة الأشخاص الذين استفادوا للمرة الأولى، في حين أن عدد من الأسر لم تستفد بعد من الشطر الأول .

وكشفت الساكنة في تصريح منشور على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، عن المعايير التي اعتمدتها السلطات في عملية توزيع الإعانات المالية على الأسر ومساعداتهم، مطالبين بإعادة النظر في ملفهم المطلبي والعدول عن استثنائهم من هذا الدعم المخصص للأسر المتضررة من جائحة (كوفيد19)، علماً أن وضعهم الاجتماعي جد مزري ويعيشون الفقر المدقع.

هذا ونالت هذه الخطوة الاحتجاجية الراقية إشادة واسعة من المتتبعين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبروا أنه وبالرغم من عدم استفادتهم من الدعم المالي لا في شطره الأول ولا الثاني، أبوا إلا أن يعبروا عن مطلبهم طريقة حضارية راقية لم نألف مشاهدتها في الدواوير والقرى النائية.

هذا وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء عن موعد أطلاق المنصة الإلكترونية التي ستخصص لتلقي شكايات المواطنين المحرومين من الدعم الحكومي لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، موضحاً أن المنصة الإلكترونية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس في البرلمان، ستنطلق بعد غد الخميس.

و قال بنشعبون يوم أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين ، إنه سيتم إحداث ركن في البوابة الإلكترونية تضامن كوفيد على الإنترنت من أجل تلقي الشكايات و سيتم البث فيها بشكل دقيق بين كل القطاعات الحكومية المعنية.

وكان سعد الدين العثماني، قد أعلن سوم أول أمس الإثنين أمام أعضاء مجلسي البرلمان خلال جلسة مشتركة لتقديم رئيس الحكومة لبيانات حول مخطط الحكومة لرفع الحجر الصحي، عن إحداث منصة إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين المحرومين من الدعم الحكومي لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل.

وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة قررت إطلاق هذه المنصة الخاصة بالشكايات بالنسبة لجميع المواطنين الذين يعتقدون أن لديهم الحق في الاستفادة من الدعم المرتبط بتداعيات كورونا، مؤكدا على أن جميع المواطنين الذين يستحقون الدعم ولم يتوصلوا به عليهم أن يقدموا شكاياتهم عبر هذه البوابة الرقمية.

ويشار إلى أن جريدة ”هبة بريس“ سبق لها وأن تطرقت نهاية الأسبوع الماضي إلى موضوع عدم استفادة مجموعة من الأسر من الإعانات المالية الخاصة بصندوق الجائحة المحدث من طرف عاهل البلاد المبك محمد السادس.

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