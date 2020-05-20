بلافريج: على الحكومة الانتباه لعواقب “الحجر الصحي” النفسية

هبة بريس ـ الرباط

أكد عمر بلافريح في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء أن الحجر الصحي لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا بسبب عواقبه الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية.

وسجل عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” ان الحكومة تريد أن تقضي نهائيا على الفيروس وهذا غير ممكن، لأن العالم الآن يفكر في كيفية التعايش مع الفيروس”.

وانتقد بلافريج “التمديد ” في ظل الغموض، مشيرا أن المغاربة لا يعلمون هل سيستمر الحجر بعد 10 يونيو.

وأشار بلافريج أنه في جميع الدول الديمقراطية المسؤولون عن تدبير الشأن العام يتحدثون بالتدقيق عن الإجراءات العملية لرفع الحجر الصحي، وعن التغييرات اللازمة في نمط العيش في المراحل المقبلة.

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