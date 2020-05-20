خلال أسبوع .. مصالح الجمارك تحجز أزيد من 7 أطنان من المخدرات

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

تمكنت المصالح الجمركية في الفترة الممتدة ما بين 8 و 15 ماي الجاري، من حجز سبعة أطنان و508 كلغ من المخدرات في ثلاث عمليات مختلفة، وذلك بالتزامن مع الحجر الصحي المفروض في اطار الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مصالحها تمكنت، بالتعاون مع عناصر الشرطة، يوم الجمعة 15 ماي الجاري، من تنفيذ عملية استثنائية في جنوب المملكة، أسفرت عن حجز 6,3 طن من مخدر الشيرا على مستوى المركز الحدودي الكركرات.

وأشار المصدر ذاته الى أن عناصر تابعة للمديرية الجهوية للجنوب كشفت، أثناء مراقبة شاحنة متوجهة نحو بلد إفريقي بجهاز السكانير، عن وجود أجسام غير متجانسة داخل الشحنة التي كان من المفترض أن تحتوي على ورق ولوحات كرتون موجهة للتصدير.

وأضاف أنه بعد إخضاع السلع المشتبه بها لفحص دقيق، تم اكتشاف وجود عدة رزم من مخدر الشيرا بوزن إجمالي يعادل 6300 كلغ مخبأة بعناية داخل شحنة الورق.

كما تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة للقنيطرة ليلة 14 ماي الجاري، يشير البلاغ ،من اعتراض سيارة محملة بالمخدرات على مستوى الطريق رقم 04 الرابط بين القنيطرة وسيدي يحيى.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من ضبط 378 كلغ من سيقان مخدر الكيف، و 91 كلغ من أوراق التبغ و10 كلغ من التبغ المطحون.

وتابع البلاغ ان الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير تمكنت ليلة 08 ماي الجاري، من إحباط عملية تهريب كمية هامة من المخدرات بواسطة سيارتين على الطريق الرئيسي المؤدي إلى تارودانت، مسجلا أن هذه العملية مكنت من ضبط 180 كلغ من الشيرا و146 كلغ من أوراق التبغ، إضافة إلى 650 كلغ من سيقان مخدر الكيف.

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