منيب: “برلمانية “بامية” أمية فالسياسة مكتحضرش للبرلمان وكتستافد من التعويضات”

هبة بريس – الرباط

طالبت الأمينة العامه للحوب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، النيابة العامة بالتدخل والتحقيق في استفادة أسرة عن حزب الاصالة والمعاصرة من التعويضات البرلمانية بسبب عدم الحضور للبرلمان.

وقالت منيب في حوار لها عبر تقنية “الفيديو” “واحد البنت عندها 21 عام كتقرا فامريكا برلمانية هي وباها ومها عن حزب التراكتور اللي مبقاش تراكتور ولا حصادة”.

وأضافت القيادية اليسارية بالقول: ” هاد لبنت اللي طلعات من وزان للبرلمان، أمية فالسياسة ومكايناش فالبرلمان ، وكنطالب النيابة العامة تفتح تحقيق وتحيد ليها دوك الفلوس اللي خدات لا هي لا مها لا باها، حيث مكيحضروش ومكيجيوش”.

وتابعت منيب متسائلة “كيف يعقل هذا، نطالب بدولة حق و قانون للقطع من هذه الممارسات وباش تكون ديمواقراطية”.

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