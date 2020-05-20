بسبب قفة رمضان .. عون سلطة يعتدي على مسن بالهراويين والداخلية توقفه

هبة بريس – الرباط

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا وفيديو يوثق لاعتداء عون سلطة على رجل مسن باقليم مديونة.

الواقعة التي دارت أطوارها بالملحقة الإدارية الزرقطوني، باشوية الهراويين، إقليم مديونة، وحسب مصدر مطلع، تعود الى توجه المسن الى مقر المحلقة الادارية لاستفسار عون السلطة حول سبب حرمانه من الاستفادة من الاعانات الغذائية التي خصصت للمحتاجين، قبل ئهن يعرضه “المقدم” لاعتداء جسدي.

وفي هذا الصدد، تدخلت وزارة الداخلية على الخط، وقررت توقيف عون السلطة المشار إليه عن العمل.

كما تقرر ، وفق بلاغ للوزارة توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فتح بحث دقيق لتحديد المسؤوليات في الواقعة.

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