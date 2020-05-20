بسبب قفة رمضان .. عون سلطة يعتدي على مسن بالهراويين والداخلية توقفه
هبة بريس – الرباط
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا وفيديو يوثق لاعتداء عون سلطة على رجل مسن باقليم مديونة.
الواقعة التي دارت أطوارها بالملحقة الإدارية الزرقطوني، باشوية الهراويين، إقليم مديونة، وحسب مصدر مطلع، تعود الى توجه المسن الى مقر المحلقة الادارية لاستفسار عون السلطة حول سبب حرمانه من الاستفادة من الاعانات الغذائية التي خصصت للمحتاجين، قبل ئهن يعرضه “المقدم” لاعتداء جسدي.
وفي هذا الصدد، تدخلت وزارة الداخلية على الخط، وقررت توقيف عون السلطة المشار إليه عن العمل.
كما تقرر ، وفق بلاغ للوزارة توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فتح بحث دقيق لتحديد المسؤوليات في الواقعة.
4 تعليقات
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة لاعتقال هذا الارعن
را نتوما جبتو الذل لروسكم حتا ولاو بفرشخو فيكم
Au Royaume à l’ère du 21 siècle il y a encore des agents du Ministère de l’Intérieur qui maltraite le citoyen Marocain. Ils ont encore le vice hérité de la période d’un certain Ministre El Basri, malgré qu’il est décédé depuis un certain temps. Quant à l’actuel Ministre de l’Intérieur,il ne fait bouger aucune pierre.
Revenant au cas de la caïdat d’El Youssoufia, qui n’a pas encore terminé son entrainement sur les citoyens de la Région de HAMMAR.
Mais le malheur est que cela se passe dans certains cercle du Ministère de l’intérieur sans que jamais aucune sanction n’est prise contre les contrevenants(ils le sont franchement)
La caïdate de Youssoufia a même outragé Mr le Procureur du Roi,et elle n’a pas oublie SE Le Gouverneur de SM Le Roi.
Où nous allons avec ce comportement ?
On n’est pas sous le protectorat,ou bien nous le sommes avec certains responsables.
Il est temps que Monsieur le Ministre de l’Intérieur nous fera du bien pour oublier le temps des martyres de la “komira”(la baguette)
PSV
المقدمين يفرشخون المواطنين. صور يومية نراها هنا وهناك وكان المقدمين طرزان المخرب وهم مسنودين بالمخازنية واحيانا البوليس ورجال السلطة كالقواد والخلفاء وشي واحدين بالطريي ممعروفينش عندنا.المهم المخزن قايم بشغلو مزيان والدم كيسيل ولي دوا يرعاف والسطافيط موجودة .امن قال انا يزيد…..الزرواطة بالرباخة والعلالي …
المخازنية ليس لديهم مستوى يمكنهم من التصرف بشكل حضاري. لدا يجب ان يكونو داءما مصحوبي برجل امن – بوليسي وان يتصرفو تحت إمرته