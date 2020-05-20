جهة البيضاء سطات في المقدمة .. توزيع الحالات المصابة بكورونا بالمغرب

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7048 حالة.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للنسبة المئوية لحالات الإصابة حسب الجهات:

جهة الدار البيضاء سطات 30,22 %

جهة مراكش آسفي 18,39 %

جهة طنجة تطوان الحسيمة 13,92 %

جهة فاس – مكناس 13,62%

جهة درعة تافيلالت 8,31 %

جهة الرباط سلا القنيطرة 9,59 %

الجهة الشرقية ​2,55 ​%

جهة بني ملال خنيفرة 1,59 %

جهة سوس ماسة 1,11 %

جهة كلميم واد نون 0,61 %

جهة العيون – الساقية الحمراء 0,06 %

جهة الداخلة – وادي الذهب 0,03 %

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0