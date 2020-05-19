محكمة فرنسية : الأدلة ضد سعد لمجرد غير كافية لمتابعته جنائياً
هبة بريس ـ الرباط
قررت محكمة النقض في باريس، قرارا جديدا لصالح الفنان سعد لمجرد، وأعلنت أن الدلائل، والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة اليه، غير كافية لمتابعته جنائيا.
وقال موقع “LE PARISIEN”، اليوم الثلاثاء، أن محكمة النقض أمرت بتحقيق جديد، لإتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، وهل سيتابع أمام المحكمة الجنائية، أم محكمة الجنح.
ويأتي الإعلان عن التطور الجديد في قضية سعد المجرد، بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بإحالة لمجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.
3 تعليقات
لا يهمني القضية و لكن لو كان المتهم فرنسي و المشتكية مغربية فالقضاء سيقول بانها وشاية كادبة و لكن مع الاسف المغاربة ينساقون مع اكدوبة استقلالية القضاء كما لو ان القضاة و شغيلة العدل تابعون لشركة خاصة بينما في جميع الدول يتقاضون اجورهم من ميزانية الدولة و طبعا سيتبعون التعليمات عند الضرورة
ادا كان اغلبية المغاربة لا يطبقون القانون فطبعا فالقضاء سيجد الثغرات و لن يكون نزيها في بعض الاحكام فهدا هو الفرق بين دول فيها مواطنون واعون و اخرى انانيون
ماشي مشكيل واخا مكافياش غير تابعوه جناءيا.. ها السخط ها الرضى الى مادرتو بكلامي..