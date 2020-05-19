فيدرالية اليسار” ترفض استغلال الطوارئ للتضييق على الحقوق و الحريات

هبة بريس ـ الرباط

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي الى احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا بالمقابل دعت الى احترام الحقوق والحريات وعدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية للتضييق عليها.

وطالبت الفيدرالية الحكومة إلى تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، ويستحضر في طليعة أولوياته الجانب الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة الإسراع بتمكين العديد من المواطنات والمواطنين الحاملين لبطاقة راميد من الدعم المباشر المخصص لهم بعد إقصائهم من الاستفادة دون مبرر.

وشدد البلاغ على ضرورة إيجاد حل للمغاربة العالقين بالخارج، وتمكين المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة أو لبطاقة الإقامة من العودة لبلدان إقامتهم، وكذلك حل مشاكل المواطنين العالقين داخليا لتمكينهم من العودة إلى مدن إقامتهم الاعتيادية.

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