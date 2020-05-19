فيدرالية اليسار” ترفض استغلال الطوارئ للتضييق على الحقوق و الحريات
هبة بريس ـ الرباط
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي الى احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا بالمقابل دعت الى احترام الحقوق والحريات وعدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية للتضييق عليها.
وطالبت الفيدرالية الحكومة إلى تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، ويستحضر في طليعة أولوياته الجانب الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة الإسراع بتمكين العديد من المواطنات والمواطنين الحاملين لبطاقة راميد من الدعم المباشر المخصص لهم بعد إقصائهم من الاستفادة دون مبرر.
وشدد البلاغ على ضرورة إيجاد حل للمغاربة العالقين بالخارج، وتمكين المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة أو لبطاقة الإقامة من العودة لبلدان إقامتهم، وكذلك حل مشاكل المواطنين العالقين داخليا لتمكينهم من العودة إلى مدن إقامتهم الاعتيادية.
3 تعليقات
عن اي حرية وحقوق تتكلمون ونحن غارقين في الامية والجهل. شوارعنا مملوءة اوساخ.ازبال …..
واين هي واجبات الإنسان ؟؟؟؟؟
الفرد يخرق القانون الشرعي والقانون الوضعي والعرف ويجد ناسا انتهازيون يخلطون بين الحق والباطل وهم يعلمون ذلك ولكن لا يستحيون يشجعونهم ويساعدونهم في خرق القوانين والتشويش على حياة المواطنين الشرفاء
دائما يسعون فسادا في الأرض و معارضة كل عمل بناء و ينتقدون و يخربون .أنظروا إلى موظفيهم في مختلف القطاعات أشباح و كسالى و محتقري الطبقة البروليتاريا.
أنشري هبة بريس