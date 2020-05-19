143 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب .. الإجمالي: 3901 متعاف

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 143 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن بلغ 3901 متعاف.

وأشار إلى ان عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 93344 حالة.

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تعليق واحد

  1. يجب على السلطات أن تجد الحل لهذه البؤر الصناعية والعائلة بمدينة الدار البيضاء لأنه لا يعلق جميع الجهات ملتزمة بقواعد الحجر الصحي وهذه الجهة تسجل اصابات كبيرة

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