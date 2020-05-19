رسميا .. الحكومة تصادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى 10 يونيو المقبل

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء 19 ماي، على مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة عقد اجتماعا، يومه الثلاثاء 25 رمضان 1441، الموافق لـ19 ماي 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.371 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 والذي تقدم به وزير الداخلية.

ويأتي هذا المرسوم، وفق ذات البلاغ، اعتبارا لما تتطلبه ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وكذا لضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا والحفاظ على صحة عموم المواطنات والمواطنين وتجنيب المملكة الأسوء.

ويقضي مشروع هذا المرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 20 ماي 2020 في السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020.

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تعليق واحد

  1. هنيئا لنا بهذه الحكومة سندخل الى غينس كاطول مدة حجر بالعالم و شعب يمكنه العيش ب 0 درهم سنحطم كل الارقام القياسيه

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