مشروع مرسوم تمديد الطوارئ الصحية على طاولة مجلس الحكومة

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجلسا للحكومة اليوم  الثلاثاء 19 ماي الجاري.

وسيخصص اجتماع المجلس الحكومي لمناقشة نقطة واحدة، تتعلق بمشروع مرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد زوال اليوم الاثنين، قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية ثلاثة أسابيع، أي إلى غاية 10 يونيو المقبل، وهو ثاني تمديد منذ الشروع في تطبيق “الحجر الصحي” يوم 20 مارس الماضي.

 

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