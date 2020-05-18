“CIMR”… أداء معاشات شهر ماي ابتداء من الأربعاء المقبل

منذ 33 ثانية
0

هبة بريس 

 

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أنه قرر، صرف معاشات كافة متقاعديه قبل الموعد المعتاد، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 20 ماي

 

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، “أن صرف معاشات التقاعد لشهر ماي 2020 قبل الموعد المعتاد يأتي تجسيدا لرغبة الصندوق المهني المغربي للتقاعد المتعلقة بتمكين المتقاعدين المنخرطين في الصندوق وأسرهم ، من قضاء العيد في أحسن الظروف “.

 

وفي سياق متصل دعا الصندوق ، المنخرطين إلى بعث طلباتهم للحصول على مزيد من المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (retraite@cimr.ma) أو عبر الهاتف على 05.22.42.48.88.

 

وذكر الصندوق أن المعلومات المتعلقة بالأداء ، متاحة عبر خدمة (CIMRDIALCOM) على مستوى الشبكة العنكبوتية، والتي يمكن الولوج إليها عبر موقع (www.cimr.ma).

مقالات ذات صلة

Photo of السجن النافذ والتعويض في حق فرنسي دهس أغنام طفل مغربي ( فيديو )

السجن النافذ والتعويض في حق فرنسي دهس أغنام طفل…

منذ ساعتين
Photo of وجود اصابات عديدة بفيروس كورونا بالمؤسسات السجنية ..المندوبية توضح

وجود اصابات عديدة بفيروس كورونا بالمؤسسات السجنية ..المندوبية توضح

منذ ساعتين
Photo of إيطاليا تسجل انخفاضا قياسيا بـ 99 وفاة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل انخفاضا قياسيا بـ 99 وفاة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
Photo of بنحمزة : تقرير مندوبية التخطيط حول كورونا متأخر بشكل غير مقبول

بنحمزة : تقرير مندوبية التخطيط حول كورونا متأخر بشكل…

منذ 3 ساعات
Photo of آخر حصيلة لكورونا بالمغرب .. توزيع الحالات المصابة حسب الجهات

آخر حصيلة لكورونا بالمغرب .. توزيع الحالات المصابة حسب…

منذ 3 ساعات
Photo of لليوم الثاني .. لا وفاة جديدة بكورونا بالمغرب

لليوم الثاني .. لا وفاة جديدة بكورونا بالمغرب

منذ 4 ساعات
Photo of تسجيل 98 حالة شفاء من كورونا بالمغرب .. الإجمالي: 3758 متعاف

تسجيل 98 حالة شفاء من كورونا بالمغرب .. الإجمالي:…

منذ 4 ساعات
Photo of تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 6952

تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الحصيلة: 6952

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني: “المغرب سيتغير للأفضل وسنصلح التعليم والصحة والصناعة ونستفيد من كفاءات البلاد”

العثماني: “المغرب سيتغير للأفضل وسنصلح التعليم والصحة والصناعة ونستفيد…

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني: “تجنبنا 6000 إصابة و200 وفاة يوميا وهذا لا يقدر بثمن”

العثماني: “تجنبنا 6000 إصابة و200 وفاة يوميا وهذا لا…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق