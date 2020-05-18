“CIMR”… أداء معاشات شهر ماي ابتداء من الأربعاء المقبل

هبة بريس

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أنه قرر، صرف معاشات كافة متقاعديه قبل الموعد المعتاد، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 20 ماي

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، “أن صرف معاشات التقاعد لشهر ماي 2020 قبل الموعد المعتاد يأتي تجسيدا لرغبة الصندوق المهني المغربي للتقاعد المتعلقة بتمكين المتقاعدين المنخرطين في الصندوق وأسرهم ، من قضاء العيد في أحسن الظروف “.

وفي سياق متصل دعا الصندوق ، المنخرطين إلى بعث طلباتهم للحصول على مزيد من المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (retraite@cimr.ma) أو عبر الهاتف على 05.22.42.48.88.

وذكر الصندوق أن المعلومات المتعلقة بالأداء ، متاحة عبر خدمة (CIMRDIALCOM) على مستوى الشبكة العنكبوتية، والتي يمكن الولوج إليها عبر موقع (www.cimr.ma).