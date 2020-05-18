العثماني: “المغاربة الذين لم يتوصلوا بالدعم و تتوفر فيهم الشروط سيستفيدون بالأثر الرجعي”
هبة بريس – الدار البيضاء
أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال مداخلته أمام أعضاء البرلمان ظهر اليوم أن مختلف المصالح الحكومية تتلقى يوميا سيلا من الشكايات لمواطنين لم يستفيدوا من الدعم الاجتماعي المخصص للمواطنين بسبب تداعيات و تأثير جائحة كورونا.
و أوضح العثماني أن الحكومة و كل الوزارات المعنية فتحت باب التواصل مع كل المواطنين المتضررين و الذين تتوفر فيهم الشروط و تم اسثتناؤهم لسبب ما من الدعم.
و شدد رئيس الحكومة أنه قد تم وضع منصة إلكترونية لتلقي الشكايات، حيث ستتم دراسة كل شكاية على حدة ، مضيفا أن كل من توفرت فيه الشروط الموضوعة سيستفيد من مجموع مبالغ الدعم بأثر رجعي عن الأشهر السابقة.
و أكد سعد الدين العثماني أن المصالح الحكومية حريصة كل الحرص على منح الدعم لأكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة و سيتم التواصل مع أصحاب جميع الشكايات بعد دراسة طلباتهم.
2 تعليقات
السلام عليكم السيد رئيس الحكومة المحترم.
ليكن في لعلمكم أن هناك فئة من المواطنين ما زالوا ينتظرون التوصل بحقهم من المساعدة المالية التي خصصت لحاملي بطاقة الراميد، و قد توصلوا برسالة مكتوبة SMS تفيدهم بقبول طلبهم. ولكن لحد الساعة ما زالوا ينتظرون. فقد استفاد البعض مرتين و البعض الآخر لم يستفيدوا و لو مرة واحدة مع العلم أنهم يستحقونها
و نرجو منكم الانكباب على هذا الموضوع
من أجل تحسين وضعيتهم إسوة بالآخرين.
و كذلك كيف يمكن تقديم الشكايات في هذا الموضوع وإلى أية جهة تقدم إليها الشكاية و شكرا و السلام مع تحياتي و كامل احتراماتي
سلام ان لاب ولام متوفين وان كري فبلدي دب مخدمش اكتر منشهرين مخدمش عفكم ديرولي شيحل لله جزيكم