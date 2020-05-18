العثماني: “المغاربة الذين لم يتوصلوا بالدعم و تتوفر فيهم الشروط سيستفيدون بالأثر الرجعي”

هبة بريس – الدار البيضاء

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال مداخلته أمام أعضاء البرلمان ظهر اليوم أن مختلف المصالح الحكومية تتلقى يوميا سيلا من الشكايات لمواطنين لم يستفيدوا من الدعم الاجتماعي المخصص للمواطنين بسبب تداعيات و تأثير جائحة كورونا.

و أوضح العثماني أن الحكومة و كل الوزارات المعنية فتحت باب التواصل مع كل المواطنين المتضررين و الذين تتوفر فيهم الشروط و تم اسثتناؤهم لسبب ما من الدعم.

و شدد رئيس الحكومة أنه قد تم وضع منصة إلكترونية لتلقي الشكايات، حيث ستتم دراسة كل شكاية على حدة ، مضيفا أن كل من توفرت فيه الشروط الموضوعة سيستفيد من مجموع مبالغ الدعم بأثر رجعي عن الأشهر السابقة.

و أكد سعد الدين العثماني أن المصالح الحكومية حريصة كل الحرص على منح الدعم لأكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة و سيتم التواصل مع أصحاب جميع الشكايات بعد دراسة طلباتهم.