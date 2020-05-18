رسميا .. تمديد الحجر الصحي بالمغرب لمدة 3 أسابيع أخرى

هبة بريس – الرباط

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ بالمملكة 3 أسابيع اخرى .

وذكر العثماني في كلمته بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن الدولة وضعت صحة وحياة المواطنين أولى الأولويات لذلك قررت تمديد الحجر الصحي الى حين توفر الشروط العلمية المحددة من قبل الخبراء.

وشدد رئيس الحكومة، على أن الوضعية الوبائية للفيروس بالمملكة، متحكم فيها غير أنها غير مطمئنة بسبب ظهور بؤر وبائية وكذا بسبب خطر الرفع المفاجئ للحجر.

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