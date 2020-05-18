رسميا .. تمديد الحجر الصحي بالمغرب لمدة 3 أسابيع أخرى

منذ أسبوع واحد
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هبة بريس – الرباط

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ بالمملكة 3 أسابيع اخرى .

وذكر العثماني في كلمته بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن الدولة وضعت صحة وحياة المواطنين أولى الأولويات لذلك قررت تمديد الحجر الصحي الى حين توفر الشروط العلمية المحددة من قبل الخبراء.

وشدد رئيس الحكومة، على أن الوضعية الوبائية للفيروس بالمملكة، متحكم فيها غير أنها غير مطمئنة بسبب ظهور بؤر وبائية وكذا بسبب خطر الرفع المفاجئ للحجر.

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‫8 تعليقات

  1. واخا يبقا الحجر الصحي عام كامل أيبقاو الحالات.
    خاص الناس الصحاح يخرجو باش تكون عندهم مناعة، والناس المراض وكبار السن يبقاو فالدار
    المناعة الجماعية هي الحل، أما هاد الحالة ماخداماش
    عندها عواقب إقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية خطيرة

  2. دبا احنا لفي الغربة انتسناو سي العتماني احتى قول لينا دخلو المغرب هاد شي بزاف؟!!!!

  3. na3lat lah ou 3alik a waziz dakhiliya na3lat lah wa3lik ya ra2iss lhoukouma ou wazir se7a blflouss linahbinha mn cha3b li swat 3likoum 3aychin ou bikhier alores cha3b sadin 3lih kaymout bjou3 ou kan mowatinin f modon machi dyalha 7assla bila ma2wa ala makla na3lat lah wa 3liom il ywmi din

  4. أحكام المغرب بخيت حقي لشرع ليا الله عزوجل في الإرث حيت واحد مسيطر عليه أمشيت لمحكمة لقيت مساطر تعجيزية أمامي
    ويلا استعملت قوتي يعني يدي باش نخدوا ستتابعني النيابة العامة أهو المخزن صاحبو وأنتما عا رفين الادارة فالمغرب عطوني حقي لشرع ليا الله عزوجل ولا خليوني نشدو بيدي ماخلتوني نشدوا بيدي ماعطتوه ليا راه ظلم هادشي صعبتوا علي المسطرة يالله شدو ليا حقي في الارث ماكلت ليكم عطوني حقي في الدولة
    وأغادي نطلب الله ارفع عليكم كورونا راه الله عزوجل يستجيب لدعائي سبحانه ولا راه غادي تبقى كورونا حتى تقضي عليكم حيت دعوة المظلوم قال الله ليها
    : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين

  5. ارجوا منك ان توزع رسالتي هاته على علماء الامة الاسلامية قدر استطاعتك وهي كالتالي
    السادة العلماء المحترمين
    التمس منكم توحيد كلمتكم على سنة واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام بحيت اصبح المسلم في هدا الزمان تائه بين انياب الشيطان ويبحت عن الحقيقة بكونكم مختلفون في احاديت الرسول واحد يحرم والاخر يحلل والاخر يضعف واصبح المسلم عرضة للضياع
    إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
    جزاكم الله عنا خير

  6. كونو على يقين ان كورونا ستنسحب بادن الله عزوجل من الغرب لان الغرب اتخد يوما عيد لصلاة صرح به ترامب هدا يعني اعلانهم لضعفهم واعترافهم بقوة فوقهم هو الله عزوجل اما انتم مادا فعلتم تنتظرون الغرب يجدوا لكم لقاح ابدا بل سيقطعون السفر الى البلاد الاسلامية لان كورونا لن تخرج منها
    الايام بيننا

  7. لاحظت وراء العيد الناس فاتحين محلاتهم كأن الحجر لم يكن مع العلم ان الحكومة لازالت معلن الحجر لمادا تركوا الناس يفتحون دايرينها تجريبة الى موقع والو ارفعوا الحجر في الوقت الدي حددوا الى الاصابات كثرت أناس ماتوا اكولو الناس محترموا الحجر يك أنتما لخليتوهم هكا دارتو في فصول القانون مثلا يحكم بالسجن من شهر الى سنة من اهان موظف تركتم للقاضي البيع والشيراء في هدا الفصل الى شد لفلوس احكم بشهر ماشد فلوس احكم بسنة حسبي الله ونعم الوكيل فيك حكومة وبصفة عامة الدولة

  8. ســؤال للحكـــــــــــومة أكورونا نطلب الله عزوجل ارفعها بشرط الى جوبتوني بدليل

    السؤال لمادا بعد نهاية أدان الصلاة مباشرة تقدموا الاغاني بواسطة مغنيات متبرجات رائحة الزنا تفوه منهم تتكلوا لنا الفن
    أنتما حكومة مرجعية اسلامية

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