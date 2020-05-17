توقيف ستة أشخاص متورطين في الهجرة السرية وخرق حالة الطوارئ الصحية بالمضيق

هبة بريس : مكتب تطوان

توقيف ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والإقامة غير الشرعية بالمغرب وعدم الامتثال وخرق حالة الطوارئ الصحية (بلاغ)

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق-الفنيدق، مساء اليوم الأحد ، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم مواطن اسباني من أصول مغربية وخمسة جزائريين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وعدم الامتثال وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الإسباني الجنسية كان قد تسلم مبلغا ماليا قدره سبعة آلاف أورو من المواطنين الجزائريين الخمسة، مقابل تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، وذلك قبل أن يدخلوا معه في شجار بالشارع العام بمدينة الفنيدق بسبب عدم تنفيذه لهذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة تدخلت لفض الخلاف وتوقيف المشتبه فيهم، الذين أبدوا مقاومة عنيفة ورشقوا موظفي الأمن الوطني بواسطة أواني مطبخية من داخل المنزل الذي يقيمون به، وذلك قبل أن تسفر العملية الأمنية المنجزة عن توقيفهم جميعا.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.