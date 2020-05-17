موقع شمال إفريقيا بوست : “ميلاد وتحركات حركة صحراويين من أجل السلام أربكت حسابات البوليساريو

منذ 4 ساعات
1

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفاد موقع “شمال افريقيا بوست”، المختص في تحليل قضايا شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن قيادة البوليساريو جد منزعجة من التحركات التي بادرت إلى القيام بها “حركة صحراويين من أجل السلام”، والتي جرى الإعلان عن تأسيسها مؤخراً بمدريد بمبادرة من مجموعة من الصحراويين المعارضين لسياسة البوليساريو.

وكان أخر تلك التحركات قيام الحركة بمراسلة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”.

واعتبر الموقع، أن خطوة إنشاء هذه الحركة في هذا التوقيت بالذات من قبل أزيد من 150 صحراويا منشقا، يشكل ضربة موجعة لجبهة البوليساريو ، مادام أن هذه الأخيرة ارتكزت في تأسيسها بدعم من جنرالات الجزائر على أنها “الممثل الشرعي للصحراويين”.

وهو الموقف الذي أشار إليه السكرتير الأول للحركة المحدثة، “الحاج أحمد باريكلا” في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الحركة مستقلة وتكتسب شرعيتها من تمثليها لمجموعة واسعة من الصحراويين، ضاربا عرض الحائط الإدعاءات التي تستند عليها البوليساريو بدعم جزائري في كونها الممثل الوحيد للصحراويين.

مضيفا على أن أعضاء الحركة يطمحون إلى لعب دور محوري في البحث عن حل سلمي للصراع الإقليمي في الصحراء، والذي ظل مشتعلا لما يزيد عن خمسة عقود من الزمن.

ومؤكدا على أن الحركة جاءت نتيجة الإحباط والغضب والسخط المتفجر في صفوف الصحراويين تجاه القيادة الفاسدة للبوليساريو التي اتسم مسارها بالضعف والقمع والفشل في التوصل لحل دائم لمشكل الصحراء وبالتالي إنهاء معاناة الصحراويين، في الوقت الذي يواصل فيه “إبراهيم غالي” ومساعدوه، الاستمتاع بحياة مريحة عبر السكن في الفيلات الفاخرة والانكباك في خدمة مصالحهم الخاصة على حساب معاناة ومصير الصحراويين.

مقالات ذات صلة

Photo of رفاق بنعبدالله : هفوات تدبيرية تشوب المعركة الوطنية ضد “كورونا”

رفاق بنعبدالله : هفوات تدبيرية تشوب المعركة الوطنية ضد…

منذ 7 ساعات
Photo of عن بعد .. أخنوش يحضر “100يوم 100مدينة” ويتفاعل مع مشاكل ساكنة الصويرة

عن بعد .. أخنوش يحضر “100يوم 100مدينة” ويتفاعل مع…

منذ 9 ساعات
Photo of عندما رفضتا كلتي الطب بالرباط و البيضاء تقديم ”منصف السلاوي“ محاضراته بالمغرب

عندما رفضتا كلتي الطب بالرباط و البيضاء تقديم ”منصف…

منذ يومين
Photo of مستشارو البام بمجلس مقاطعة اكدال الرياض يفضحون دوافع تنظيم مهرجان إفتراضي

مستشارو البام بمجلس مقاطعة اكدال الرياض يفضحون دوافع تنظيم…

منذ 3 أيام
Photo of تارودانت : تسجيل صوتي منسوب لمنتخب من البيجيدي يصف العامل بأوصاف قدحية

تارودانت : تسجيل صوتي منسوب لمنتخب من البيجيدي يصف…

منذ 3 أيام
Photo of البامي بنسعيد : الحديث عن حكومة وطنية أو تكنوقراط أوتصريف أعمال سابق لأوانه

البامي بنسعيد : الحديث عن حكومة وطنية أو تكنوقراط…

منذ 3 أيام
Photo of “البام” يطعن في مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

“البام” يطعن في مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز…

منذ 3 أيام
Photo of الحكومة تُصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمؤسسات الجامعية

الحكومة تُصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمؤسسات الجامعية

منذ 3 أيام
Photo of العثماني: “بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه جميعا”

العثماني: “بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه…

منذ 3 أيام
Photo of بعد جدل تصريحات القنصل بوهران.. الجزائر تستدعي السفير المغربي

بعد جدل تصريحات القنصل بوهران.. الجزائر تستدعي السفير المغربي

منذ 3 أيام

تعليق واحد

  1. ان شاء الله رصاصة الرحمة بالنسبة للبيادق الكابرانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق