السطات تزيل لافتات أسماء أحياء بتمارة و رئيس الجماعة ل”هبة بريس“ :”الأسماء وضعت سنة 2006“

هبة بريس – الرباط

خلقت بعض أسماء الأزقة والشوارع بحي المنصور الذهبي بجماعة تمارة، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعي، متهمين المسؤولين بالمدينة بإطلاق أسماء لدعاة الوهابية والسلفية الجهادية على هاته الأزقة، في محاولة تهويد الهوية المغربية، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية لسحب هذه الأسماء بعد إثارة الجدل.



موح الرجدالي رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة، نفى في اتصال هاتفي بجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، علمه بقضية سحب الأسماء التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ملمحا إلى إمكان قيام السلطات المحلية بهذا الأمر.



وعن سياق وضع هذه الأسماء، كشف الرجدالي على أن الأسماء التي خلقت ضجة كبيرة تم إطلاقها بتاريخ يوم 26 أبريل سنة 2006 رفقة مئات الأسماء التي تعود لعلماء وأدباء وشخصيات مغربية تركت بصمتها في مجالات علمية وفنية وإعلامية، عبر مقرر جماعي للولاية الانتدابية (2003/2009 ) التي كانت تدبر بأغلبية مكونة من حزب العدالة و التنمية، الحزب الوطني الديموقراطي، حزب التجمع الوطني للأحرار ، حزب الإستقلال و حزب الحركة الشعبية.

وأكد الرجدالي على أن هذه الأسماء موجودة منذ التاريخ المذكور بالشوارع والأزقة، دون أن تثير هذا الجدل الكبير الذي أثير حالياً، موضحاً على أن مقرر تسمية أزقة حي المنصور الذهبي تم التصويت عليه بالإجماع من طرف الأغلبية والمعارضة.

واستغرب الرجدالي عن السبب الذي دفع لإثارة هذا الجدل في هذا الوقت بالضبط وتحميل المسؤولية للمجلس الحالي بالرغم من أن هذه الأسماء اتخذت في التاريخ السالف الذكر وكانت موجودة منذ ذالك الحين.