الرقمنة..المغرب يتوفر على إمكانات هامة على المستوى الإقليمي

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – و م ع

أكد مدير التسويق والاستراتيجية في فرع شركة “هواوي” بالمغرب، شكيب عاشور، أن المغرب يتوفر على إمكانات رقمية هامة بفضل مجموعة من المؤهلات التي سمحت بتسليط الضوء على إشعاعه في إفريقيا برمتها.

وأوضح الخبير المغربي، في كلمة له بمناسبة الدورة الـ14 لمهرجان ربيع أكدال-الرياض، الذي ينظم هذه السنة بتقنية التواصل عبر الفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن “إمكانات سوق الرقمنة ستمثل بحلول عام 2025 ما يقرب من ألف مليار دولار (…) وفي هذا المشهد العالمي، مكنت مؤهلات المغرب، لا سيما من حيث الاستقرار السياسي، ولكن أيضا من حيث الثراء الثقافي وخزان للمواهب والنمو الديموغرافي، من تسليط الضوء على الإمكانات الرقمية الهامة لهذا البلد وإشعاعه على إفريقيا برمتها”.

وفي العرض الذي قدمه تحت عنوان “الرقمنة في خدمة المواطن” والذي يروم “إعادة إدراج التقدم في التحول الرقمي العالمي في سياق مغرب اليوم”، لم يفت السيد عاشور تحليل العلاقة بين الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والأداء الاقتصادي من زاوية النمو المقارن لـ12 دولة تمثيلية واستراتيجياتها الرقمية (ألمانيا، كندا، البرازيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، روسيا، سنغافورة، الصين، اليابان، الهند، وأستراليا).

كما سلط الضوء على الجوانب الرئيسية لتأثير التقنيات الجديدة على حياة الإنسان وأداء المقاولات والحكومات، مستعرضا ، في هذا الصدد، مساهمة تكنولوجيا المعلومات في سياق جائحة كوفيد-19، سواء من حيث التعليم والعمل عن بعد أو الإرساء السريع للمراكز الصحية.

وأشار السيد عاشور، الذي تناول مجموعة من القضايا تتراوح بين “الحاجة إلى تطوير الرقمنة في زمن فيروس كورونا” وتداعياته على الحياة اليومية، إلى أن الرقمنة ليست مجرد حقيقة تكنولوجية، بل هي أيضا عامل لتحسين الحياة والمجتمع الإنساني”.

وتحدث مدير التسويق والاستراتيجية في فرع “هواوي” بالمغرب، الذي يتوفر على 20 سنة من الخبرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في كل من (آي بي إم أوروبا) و(أوراكل فرنسا) و(إس أي ب أوروبا) و(أكسنتشر مينا)، أيضا عن “مستقبل مغرب رقمي مرتبط بخدمة المواطن والمجتمع” والوسائل الكفيلة بأن تجعل منه “أمة رقمية مستقبلية، طموحة، خالقة للثروة، وقطبا تكنولوجيا رقميا إقليميا”، بالإضافة إلى التزامات شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” بالمساهمة في بناء مغرب ذكي ومتصل بشكل كامل.

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