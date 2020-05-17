عن بعد .. أخنوش يحضر “100يوم 100مدينة” ويتفاعل مع مشاكل ساكنة الصويرة

هبة بريس- الرباط

حضر عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم الأحد، النسخة التفاعلية الرقمية لبرنامج 100 يوم 100 مدينة بالصويرة.

وأكد أخنوش خلال مداخلته، أن الحزب حاول التأقلم مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة من خلال الاستعانة بهذه التقنيات الحديثة لاستكمال برنامجه 100 يوم 100 مدينة.

وأشار رئيس التجمعيين، الى أن الحزب استطاع تنظيم البرنامج ب 62 مدينة وتكررت خلال هذه اللقاءات مشاكل التعليم والصحة والشغل إلا ان هذه الجائحة فرضت نقطة جديدة للنقاش وهي توفير فضاءات لائقة للسكن.

وركز عزيز اخنوش على ان مدينة الصويرة تحتضن عددا كبيرا من الفنانين الذين لهم دور فعال واساسي في الاستماع إلى المشاكل التي تعيشها الساكنة وبالتالي يجب اشراكهم بشكل اكبر في عملية الانصات والتعبير والتواصل مع الساكنة وإيصال معاناتها.

هذا وقد سبق ان نظم الحزب برنامج 100 يوم 100 مدينة بطريقة رقمية عن بعد بكل من مراكش واليوسفية.