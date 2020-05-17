كورونا.. تفاصيل الحالة الوبائية بجهة الشمال خلال 24 ساعة الماضية

هبة بريس – مكتب طنجة

كشفت المديرية الجهوية للصجة بطنجة تطوان الحسيمة، اليوم الأحد 17 ماي، عن آخر الأرقام المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا بالجهة، حيث سجلت في 24 ساعة الأخيرة 5 إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي بالمدينة إلى 953 حالة.

وأفصحت المديرية أيضا عن تسجيل 25 حالة شفاء جديدة بجهة الشمال ليصل عدد المتعافين 378 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة وصل إلى حدود يومه الأحد 17 ماي 953 حالة موزعة على الشكل التالي:

طنجة : 707 حالة / 217 حالة شفاء

تطوان : 76 حالة / 61 حالة شفاء

العرائش : 154 حالة / 89 حالة شفاء

الحسيمة : 15 حالة / 10 حالات شفاء

وزان : حالة واحدة / حالة واحدة شفاء