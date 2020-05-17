الصويرة .. استبعاد 407 حالات اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

هبة بريس

أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالصويرة عن استبعاد 407 حالات كان يشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) على صعيد الإقليم، إلى حدود الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وحسب الحصيلة اليومية للمندوبية حول تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، فإن الحالات المستبعدة تتوزع بين مدينة الصويرة (370) وجماعات أوناغة (21) وسيدي عبد الجليل (10) وسيدي اسحاق وسيدي محمد أو مرزوق ولمزيلات ومسكالة واكليف وتمنار بحالة لكل واحدة منها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الحالات التي تنتظر نتائج التحاليل المخبرية يبلغ 134 شخصا، مذكرا بأن ثلاثة أشخاص مصابين بالفيروس يخضعون للعلاج، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات بالإقليم إلى 5.

وتتوزع هذه الحالات الخمس بين مدينة الصويرة (أربع حالات من ضمنها حالة شفاء وحالة وفاة وحالتان قيد العلاج) وجماعة أوناغة (حالة واحدة قيد العلاج).