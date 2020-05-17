المغرب.. تسجيل 57 إصابة جديدة بـ “كورونا”

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

 

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الأحد تسجيل 57 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا.

 

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، فإن العذد الكلي للمصابين في المغرب، انتقل من 6741 إلى 6798 حالة إصابة مؤكدة.

 

وتواصل نسبة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض بشكل ملحوظ لليوم الثالث على التوالي، مقارنة مع الأيام الماضية.

وتهيب وزارة الصحة بعموم المواطنات والمواطنين، إلى ضرورة التقيد بمنازلهم والبقاء في بيوتهم إلى حين انتهاء أزمة “كورونا”، فضلا عن التقيد بتوجيهاتها وتعليمات السلطات العمومية، في حال مغادرة منازلهم.

 

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