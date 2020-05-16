موريتانيا.. 11 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19ء)، ليرتفع بذلك عدد إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 40 حالة.

كما سجلت الصحة الموريتانية حالة وفاة واحدة، علما أن 6 حالات شفيت من الفيروس.

وقال المدير العام للصحة العمومية الموريتانية سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، إن “إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربع حالات، بعد تسجيل حالة وفاة لسيدة مسنة بمستشفى في العاصمة نواكشوط”.

وأوضح الزحاف أن من بين الحالات حالة لم يعرف مصدرها، بينما الحالات العشر الأخرى كانت على صلة بأشخاص مصابين بالفيروس، مبينا أن أغلب الخاضعين للحجر الصحي لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية، باستثناء مصاب واحد احتاج للأكسجين.

جدير بالذكر أن الفيروس عاد للظهور في موريتانيا بعد إعلان السلطات خلو البلاد من أي إصابات في أبريل.

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