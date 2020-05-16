إيطاليا.. قنصل المملكة ب”بولونيا” :إتخذنا إجراءات وتدابير همّت المغاربة العالقين

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أكد القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا في إيطاليا في تصريح حصري خص به موقع “هبة بريس” على التعبئة الكاملة لمختلف مصالح القنصلية العامة لدعم و مساعدة مواطنينا الذين تقطعت بهم السبل في هذه الأزمة الاستثنائية ،بفضل النظرة المتبصرة لجلالة الملك ،حيث تم إتخاذ تدابير شجاعة.

وقال محمد خليل إن هذه الإجراءات هي اليوم فخر لشعب كامل معبأ خلف ملكه ،مبرزا الدعم المستمر و الجهود الكبيرة التي تبذلها القنصلية العامة تجاه المغاربة الموجودين بالديار الإيطالية بتنسيق و تعاون وثيق مع سفارة المملكة بروما .

وأشاد المتحدث بالروح الوطنية و الهمة العالية التي أبداها جميع أعضاء الجالية المغربية في إيطاليا ، والمتمثلة في إتخاذ العديد من المبادرات الفردية والجماعية، لمساعدة المواطنين العالقين بإيطاليا .

ونوّه المتحدث أيضا بالتفاعل و التفهم الإيجابي الذي أبداه شعبنا تجاه التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاستثنائي مؤكدا أن “السفارة و القنصلية العامة ستواصلان تقديم المساعدات لجميع مواطنينا العالقين الى حين عودتهم الى أرض الوطن سالمين.